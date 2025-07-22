Topçuköy Şehitliği’nde, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Topçuköylü 9 şehit için anma töreni düzenlendi.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, törende,şehitlerin vatan için verdiği eşsiz mücadele bir kez daha saygı ve minnetle hatırlandı.

Törene; Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı, İskele Kaymakam Muavini, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBKK) adına Topçu Albay Anıl Yıldız, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Kurmay Albay Hüseyin Ulak, İskele Belediye Başkanı adına Belediye Meclis Üyesi Kubilay Aşık, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Kadir Yiğen, siyasi parti ve kurum temsilcileri, şehit aileleri ve Topçuköy halkı katıldı.

Tören; protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve saygı atışının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

-“Yaşananlar Unutulmayacak”

Törende konuşan Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan, Kıbrıs Türk halkının 1878’den 1974’e kadar maruz kaldığı zulüm ve insanlık dışı muameleyi hatırlatarak, bu acıların hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. Balan, yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, barış ve huzur ortamının 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile sağlandığını ifade etti.

Törende, Topçuköy’lü öğrenciler Elvin Kont ve Jale Eker “Şehitler Ölmez” isimli şiiri seslendirdi. Okunan şiir, törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında vatan uğruna canlarını feda eden Topçuköylü 9 kahraman şehit için törenin sonunda, İskele Belediyesi tarafından hazırlanan karanfiller şehit mezarlarına bırakıldı.