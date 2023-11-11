İskele Belediyesi ev sahipliğinde Topçuköylü arıcılar ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği İskele Belediyesi Topçuköy 2. Bal Festivali açılışı yapıldı. Festival gün boyunca devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok, Topçuköy Arıcılar Birliği Başkanı Derviş Osum, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, Topçuköy halkı ile çok sayıda kişi katıldı.

Festival alanında bulunan buhurdanlığın protokolün katılımı ile yakılmasıyla başlayan festivalde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

-Osum

Topçuköy Arıcılar Birliği Başkanı Derviş Osum açılışta yaptığı konuşmada, Topçuköy’de arıcılığın tarihsel geçmişi hakkında bilgi verdi.

Topçuköy’de arıcılığın 1890’lı yıllarda başladığını ve 133 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Osum, “Bugün ülkemizin bal ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Topçuköy ve çevresinde yaklaşık 5000 kovan bulunmaktadır” dedi.

-Kozok

Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da, üretmenin önemine değinerek, ülkedeki arıcılığın artık uluslararası standartlarda yapıldığını kaydetti.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, bal üretiminde çok uzun bir geçmişi olan Topçuköy’ün, şimdilerde gençlerin de bal üretimine gösterdiği ilgi ve çaba sayesinde ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’ini karşılar duruma geldiğini belirtti.

“İskele Belediyesi olarak her zaman üretenin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” diyen Sadıkoğlu, ilerleyen günlerde bölge arıcılığının daha da çoğalabilmesi için proje geliştireceklerini açıkladı.

Sadıkoğlu konuşmasının sonunda, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibinin gösteri sunduğu festivalde, gün boyunca yerli sanatçılar konser verecek.

Çocuklar için oyun alanının da kurulduğu festivalde yer alan stantlarda, yiyecekler, el işleri ile arıcılıktan elde edilen ürünler satışa sunuldu.