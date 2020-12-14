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Toparlan artık Kıbrıs Türkü

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

14 Aralık 2020, 04:39

Amerika’da günde 3000 kişi kaybediliyor.

Türkiye’de bulaş rekor kırıyor.

İtalya Mart ayından çok daha feci durumda.

Güneyi 2.dalga en fena hali ile vuruyor.

Ama KKTC ne yapıyor?

Haydi eller havaya moduna devam.

Kirli bir maske takıyoruz.

Hijyen mijyen hak getire.

Hani dostlar alışverişte görsün misali.

Ceplerde duruyor lazım ederse diye.

El yıkama filan çoktan unutuldu.

Kucak kucağa, sarmaş dolaş.

Yanaklardan cakka cukka öpmeler.

******

Karantina var diye rahatız belli ki.

Ama dünyada karantina yok artık.

Geleni hop bir hafat tıkıyoruz karantinaya.

Devletin masrafları mı kime ne?

Turizm ölmüş mü bana ne!

Tamam da nereye kadar?

Bu hayat böyle devam eder sanıyoruz.

Etmezarkadaşlar.

Karantinaya sığınmışız.

Korunmayı savsaklamışız.

Ve bulaş devam ediyor işte.

Yerel bulaş da devam ediyor.

******

Çünkü biz hallettik değil mi?

Kıbrıs Türkü’ne bulaşmaz değil mi?

Zaten bulaş Türkiye ve güneyden geliyor değil mi?

Biz allame-i cihanız ya.

Vur patlasın çal oynasın.

Temaslı kendini gizliyor.

Temaslının temaslısının dünyadan haberi yok.

Yeter ki biz Dereboyunda hava atalım.

Yeter ki meyhane pozlarını story yapalım.

******

Peki öyle olsun kardeşler.

Ama biz kendimizi dokunulmaz zannediyoruz ya.

Değiliz.

Bize birşey olmaz diyoruz ya!

Bal gibi de olur.

Biz bu kafa ile gittikçe başımıza daha çok şeyler gelecek.

Ha o gün de Ali Pilli’yi döveriz olur biter.

Değil mi?

Ah güzel insanım ah!

İşin ciddiyetini bir kavrasan keşke.

Keşke bir an önce toparlansan.

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