Tokayev, Kazakistan’ın "Ana Tili" gazetesine verdiği röportajda ülkesinin TDT üyesi ülkeler, Rusya, Çin ve ABD ile yürüttüğü dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'ın TDT’nin kuruluşunda yer aldığını hatırlatan Tokayev, "Türk Devletleri Teşkilatına dahil olan ülkeler, komşularımız ve önemli jeopolitik ortaklarımızdır." görüşünü paylaştı.

Tokayev, geçen yıl dönem başkanlığını üstlendikleri TDT’de siyasi, ticari ve ekonomik, ulaştırma ve lojistik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin yoğunlaştırıldığını belirterek, "80’den fazla somut proje hayata geçirildi. Astana’da 5. Dünya Göçebe Oyunları düzenlendi. Eğitim ve akademik kurumlar arasında yakın bağlar kuruldu. 2021’de Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilen kadim Türkistan ise halklarımızın birbirine yakınlaşmasında özel bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Enerji, sanayi, tarım ve dijitalleşme alanlarında işbirliğini artırmayı hedefliyoruz"

Son 10 yılda TDT üyeleri arasında ticari bağların önemli ölçüde güçlendiğine dikkati çeken Tokayev, "2024’te TDT üyesi ülkelerin karşılıklı ticaret hacmi 45 milyar doları aştı. Ülkelerimiz, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun (Orta Koridor) hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyor. Enerji, sanayi, tarım ve dijitalleşme alanlarında işbirliğini artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tokayev, TDT’deki dönem başkanlıklarının "Türk Devri" sloganıyla gerçekleştirildiğine işaret ederek, “Kazakistan, Türk dünyasının yakınlaşmasına katkıda bulunacak tüm yaratıcı girişimleri desteklemektedir. Ülkemiz, tüm Türk halkları arasındaki bağların derinleştirilmesine ve ortak zengin tarihi ve kültürel mirasımızın tanıtılmasına devam edecektir." görüşünü paylaştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinin Orta Asya’nın en büyük ekonomisi olarak önemini çok iyi anladığını dile getirerek, "Dolayısıyla Rusya, ticari, ekonomi ve yatırım işbirliğini geliştirmek için en aktif şekilde Kazakistan ile çalışıyor. Aksi olamaz çünkü ülkelerimiz dünyanın en uzun ortak kara sınırına sahip." ifadelerini kullandı.

Tokayev, Kazakistan’ın Çin için stratejik ülke olduğuna dikkati çekerek, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen sene Kazakistan’a yaptığı resmi ziyarette Çin’in ülkemize asla zarar vermeyeceğini, egemenlik ve bağımsızlığını tam olarak destekleyeceğini vurguladı. Bu, son derece önemli bir açıklamadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin yeni seçilmiş devlet başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü anlatan Tokayev, "ABD’nin önemli bir stratejik ortağı olarak Kazakistan’a karşı olumlu bir tutuma sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yüksek düzeyde siyasi çalışma bağlantılarını sürdürme konusunda mutabık kaldık." bilgisini paylaştı.