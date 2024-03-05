TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Sönmezliler Ocağı ve Emekli Astsubaylar Derneğini ziyaret etti.

Dernek açıklamasına göre, bugün yapılan ziyaretlerde TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ile Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü'ye TMT Sancaktarlarının olduğu bilgileri içeren çerçeveyi takdim etti.

Görüşmelerde gündemde olan, yabancılara mal satmanın engellenmesi ve 1958-1976 yılları arasında Mücahitlik hizmeti yapanların 'gazi' sayılması yasalarının bir an önce geçirilmesi konuşuldu, çeşitli görüş alışverişinde bulunuldu.