Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), kuruluşunun 51’inci yıl dönümü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ı ziyaret etti.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Genel Sekreter Yılmaz Hakverdi ile Yönetim Kurulu üyeleri Gürdal Çuvalcıoğlu ve Hüseyin Çakır, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü.

Celal Bayar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, milli varoluş mücadelesine paralel olarak önceleri Türk Haberler Bürosu’nun kurulduğunu, ardından TAK’ın 21 Aralık 1973’te yayına başladığını belirtti. Bayar, bu süreçte TAK’ın kurucusu Sait Terzioğlu ile kurumun ikinci müdürü olarak görev yapan Kemal Aşık’ın Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya yönelik hizmetlerinin unutulamayacağını vurguladı.

Bayar, TAK’ı yaptığı önemli hizmetlerden dolayı kutlayarak başarılar diledi.

TAK Müdürü Gürdallı da TMT Mücahitler Derneği’nin gerçekleştirdiği ziyaretten onur duyduğunu belirtti. TMT’nin verdiği varoluş mücadelesi olmasaydı bugünlere gelinemeyeceğini kaydeden Gürdallı, TAK’ın da bu verilen mücadeleyi yeni nesillere anlatma gayretine olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya Barış Harekatı’nın 50’inci yılı vesilesiyle hazırlanan plaketi ve Derneğin 2025 yılı takvimini takdim etti.