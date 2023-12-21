Lefkoşa'da kuzey çevre yolunda kavşağa süratli giren tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Mehmet Bulut (E-39), SS 628 plakalı birleştirilmiş çekici tır aracıyla sanayi çemberine süratli ve dikkatsiz bir şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol içerinde sol yan kısmı üzerine devrildikten sonra sürüklenerek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.