Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin kütüphaneleri uğrak yeri haline getirme hedefiyle 2022 yılının haziran ayında başlattığı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri mart ayında tıp doktorlarını konuk ediyor.

Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, Akdoğan, Mehmetçik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri, 7 Mart 2024 Perşembe günü “Tıp Doktorlarımıza Vefa” başlığıyla sohbet toplantılarına başlıyor.

Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de Dr. Alsev Tunalıer, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Dr. Arif Albayrak, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Dr. Nuriye Ertürk, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde Dr. Fatma Çimen Tuğlu ve Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Dr. Hasan Topal perşembe günü saat 10.00’da başlayacak halka açık sohbet toplantılarında anı ve deneyimlerini paylaşacak.

Sohbet toplantıları kapsamında aynı gün saat 10.30’da Girne Halk Kütüphanesi’nin konuğu ise Dr. Ayten Berkalp olacak.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde farklı konu ve konuklarla birbirinden bağımsız olarak sürdürülen Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği, 14, 21 ve 28 Mart 2024 tarihlerinde devam edecek.