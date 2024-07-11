Güney Kıbrıs’ın Ocak-Mayıs 2024 döneminde dış ticaret açığı 3 milyar 121 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

Haravgi ve diğer gazeteler, 2024 yılının ilk beş aylık döneminde gerçekleşen ticari denge açığının, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş göstererek 3 milyar 121 milyon euro olduğunu yazdılar.

Gazete, söz konusu dönemde 4 milyar 655 milyon 700 bin euroluk ihracat ve 5 milyar 435 milyon 400 bin euro tutarında ithalat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Habere göre, 2023 yılının aynı döneminde ticari denge açığı 3 milyar 739 milyon 600 bin euro olarak kaydedilmişti.