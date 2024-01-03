Emekli öğretmen, fotoğraf sanatçısı Tevfik Ulual’ın "Yüreğimdeki Azerbaycan" adlı fotoğraf sergisi, 8 Ocak’ta Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılıyor.

Açılışı saat 18.00’de yapılacak sergi süresince satılacak fotoğraflardan elde edilecek gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Ulual sergideki fotoğraflarını, KKTC Bakü Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi olarak görev yaptığı 2019-2023 yılları arasında çekti.

2008’den itibaren Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) üyesi olarak fotoğraf çalışmalarını sürdüren Tevfik Ulual'ın, ulusal ve uluslararası birçok ödülü ve sergileme alan eseri bulunuyor. Ulual, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP tarafından verilen “AFIAP”, “EFIAP”, “EFIAP/Bronze” ve “EFIAP/Silver” unvanlarını taşıyor.

Daha önce Azerbaycan’da iki kez “Kardeş Ülkeler” sergisi açan Ulual, Yüreğimdeki Azerbaycan sergisini ise haziran ayında Azerbaycan'da fotoğraf severlerin izlenimine sunmuştu.

Tevfik Ulual, Lefkoşa AKM'de Pazartesi günü açılacak sergisiyle ilgili TAK’a yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının özgürleştirilmesinin 44 günün sonunda gerçekleşmiş olması vesilesiyle sergilerinde 44 fotoğrafa yer verdiğini belirtti.

Ulual, KKTC ile kardeş ülke Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilip geliştirilmesi için siyasi, iktisadi, eğitim ve turizm faaliyetlerinin yanında kültür sanat etkinliklerinin de ilerletilip geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek Azerbaycan’ın güzelliklerini ülke insanıyla da paylaşmak istediğini söyledi. Ulual, ülkeler arasındaki kültür sanat ilişkilerinin artarak sürmesi dileğinde bulundu.