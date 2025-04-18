Fileleftheros gazetesi, Suriyelinin Güney Kıbrıs’a Türkiye üzerinden gittiğini iddia ederken, 19 Mart 2024’te Rum Yönetimi makamlarına uluslararası koruma statüsü başvurusunda bulunduğunu ve bu başvurunun o zamandan beri askıda olduğunu yazdı.

Gazete, şahsın sınır dışı edilmesinin de düşünüldüğünü, ancak sınır dışı prosedüründe de gecikme yaşandığını ve Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin, bir yıldan fazla bir süredir cezaevinde olan şahsın serbest bırakılmasına hükmettiğini kaydetti.