İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti.

İsrail ordu radyosunun haberinde, çok sayıda noktanın isabet aldığı ve isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Haberde, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemek için çalıştığı vurgulandı.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail itfaiye ve kurtarma ekiplerinin Tel Aviv bölgesinde isabet alan üç yerde yangın söndürme çalışmaları yürüttüğü, halkı tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

İsrail ordu radyosu ayrıca, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiğini ve üçüncü dalga saldırıya karşı koymak için hazırlık yapıldığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, şimdilik sığınaklardan çıkılabileceği ancak sığınıkların yakınlarında durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden, füzelerin isabet ettiği noktaların görüntüleri ve konum bilgilerinin internette paylaşılmaması "İran'ın bu kayıtları takip ederek saldırı kapasitesini artırabileceği" uyarısı yapıldı.