Teknoloji ve inovasyonda öncü adımlardan biri olan Teknofest, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşınıyor.

Teknofest’ten verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mesut Genç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Koordinatörü Mithat Tekçam, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Temsilcisi Dursun Koç, T3 Vakfı KKTC Ülke Sorumlusu Çağatay Özdem, Teknofest kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’i ziyaret etti.

Teknofest’e katılım süreçlerinin ele alındığı toplantıda, KKTC’de gerçekleşecek etkinliğin ve hazırlanan yarışmaların gençlere büyük bir fırsat sunduğu konuşuldu.

Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ve Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan da katıldı.

Toplantıda, “Teknofest’in sadece bir yarışma değil, aynı zamanda gençlerin teknolojiyle buluştuğu, fikirlerini gerçeğe dönüştürdüğü ve küresel düzeyde tanıtma imkanı bulduğu bir platform olarak öne çıktığı, KKTC’den de katılım sağlayacak ekiplerin ülkenin bilim ve teknoloji alanında uluslararası bilinirliğine katkı yapmasının beklendiği” ele alındı.

Öte yandan Teknofest’e yönelik bilgilendirme toplantıları ve proje destek etkinlikleri düzenlenmesi de planlanıyor. Gençlerin hayallerine ulaşması için tüm taraflar, iş birliği içinde çalışmaya devam edecek.