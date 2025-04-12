Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST KKTC için basın akreditasyon süreci devam ediyor.

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, eski Ercan Havalimanı’nda yapılacak festivali takip etmek isteyen basın mensuplarının akredite olabilmeleri için "isim ve soyadı, TC veya KKTC kimlik numarası ya da pasaport numarası, görev yapılan kurum, görev, telefon ve e-posta" bilgilerini bildirerek, 14 Nisan tarihine kadar akreditasyon yapmaları gerekiyor.

Açıklamada, basın akreditasyonuyla ilgili olarak Hatice Güleç ([email protected]) ve Tuba Yeruşan Aydın ([email protected]) ile iletişime geçilebileceği ifade edildi.