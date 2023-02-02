“Karar Vericiler Sektör Yatırımcılarıyla Acil Olarak Ortak Çözüm Arayışına Girmeli ”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), cevrede atık olarak kalan tüm plastik ürünlerin zarar verdiği ve kullanımın azaltılması gerektiğine inandıklarını, bu nedenle 15 mikrondan kalın market ve mağaza poşetlerinin yasaklanması kararını olumlu bulduklarını ancak tüm AB ülkelerinde kullanımda olan 50 mikron ve üzeri poşetlerin de yasaklamanı "anlamsız, üretime ve ülke ekonomisine zararlı bulduğunu" açıkladı.

TUTDER bu çerçevede karar vericilerle yasaktan olumsuz etkilenecek üreticilere ortak bir paydada buluşmak hedefiyle acil olarak görüşme çağrısı yaptı.

TUTDER, konuyla ilgili açıklamasında, çevrede atık olarak kalan tüm plastik ürünlerin doğaya büyük zarar verdiğini ve kullanımın azaltılması gerektiğine inandıklarnı belirtti. Dernek açıklamasında, “Görüşümüz bu kadar nettir. Ancak 50 mikron üzeri çok kullanımlı poşetlerin/torbaların yasaklanması ne çevre ne de ekonomik açıdan açıklanabilir değildir” denildi.

Açıklamada, karar vericilerin bir an önce yasaktan etkilenecek üreticilerle bir araya gelerek, hem çevrenin, hem yatırımcıların hem de sektör çalışanlarının kötü etkilenmemeleri için alınması gerekli önlemleri tartışarak, kazan-kazan formülüne ulaşması gerektiği kaydedildi.