Derviş Gezer

Cemal Özyiğit ile bu iş olmadı.
Bağrından bir Cumhurbaşkanı çıkarmış.
2 dönem Lefkoşa Belediye Bşk. çıkarmış.
Ama yaprak kımıldamamış.
Bunun sorgulanması lazım.
Sebep, TDP’de etkin olan klik mi?
Çeler’i içselleştiremeyen cephe mi?
Özyiğit’in bir türlü eve dönmemesi mi?
Yada Harmancı’nın bir türlü gelmemesi mi?
TDP baraj sırtlarında geziniyor.
Ama şimdilik.
İlk seçimde çakılması an meselesi
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Halbuki TDP için iyi şeyler söylenir.
Mesela en iyi vekil adaylarını çıkardığı.
Yanısıra çok güçlü sembolleri var.
Cumhurbaşkanı Akıncı var, muazzam bir sembol.
Harmancı var, hala yıldızı parlak.
Çeler var, popülaritesi neredeyse TDP üzerinde.
Yani altın bir Akıncı-Harmancı-Çeler üçgenine sahip TDP.
Ve bu üçgen siyaseten ciddi bir değer taşıyor.
Ancak bu değerin hakedişini alamıyor TDP.
Bunun sebeplerinin sorgulanması şart.
Kim yada kimler, nerede hata yapıyor?
Veyahut kim yada kimler gecikiyor?
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TDP uzun süredir görünür değil.
Bırakın görünürlüğü ortalıkta yok.
Harmancı kendini Cumhurbaşkanlığına adamış.
Akıncı seçim ekseninde.
Çeler de kendi çabaları ile uğraşıyor.
Ancak, bu arada TDP umut olmaktan çıkmış.
Bu noktada aslında yapılacaklar belli.
Önce Akıncı’nın Harmancı’yı azat etmesi lazım.
Hamancı partinin başına geçmeli.
Çeler de genel sekreterliğe.
Yada Harmancı dönem tamamlayacaksa yine iş belli.
Çeler, genel başkanlığı yürütür.
Süresi dolunca Başkanlığı Harmancı’ya devreder.
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Bu şablon ne kazandırır TDP’ye?
Bir kere Harmancı ve Çeler ikilisi dinamizm getirir.
Devinim kazanır TDP.
Ve ilk seçimde %15’ler seviyesini zorlar.
Bu yüzden Harmancı ve Çeler’e iş düşüyor.
Ancak tek bir şart var.
Ellerini çabuk tutmalılar.
Yoksa az daha gecikirlerse ortada TDP kalmayacak.
Özyiğit ile birlikte herkes çakılacak.
Ve hep birlikte tüm TDP mahalleye dönecek.