Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle, ülke yöneticilerinin tiyatro emekçilerinden özür dilemesi gerektiğini savundu.

TDP'den Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, yanan tiyatro binasının on yıllardır yenilenmemesi, Güney Kıbrıs’tan Antilogos Tiyatrosu’nun “Annesi” oyununu Girne’de sahnelemesinin engellenmesinin, “yöneticilerin boynunda bir utanç kolyesi” olduğu kaydedildi. Bunun ülkeyi yönetenlerin “sanatın yenileyici ve olgunlaştırıcı gücünün farkında olmadığının" göstergesi olduğu belirtildi.

TDP açıklamasında, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde tiyatro emekçilerinden “kutlama” yerine özür dilenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “sanatın gücünün farkına varıldığı” ülkelerde siyasi baskının sanatsal faaliyetlerin önüne geçemediği, bu gibi ülkelerde ülke yöneticilerinin sanatsal akımların önünü açtığı kaydedildi.

TDP'nin yönetime gelmesi halinde "tiyatro emekçilerinin sanatlarını daha iyi şartlarda icra edebilecekleri bir ülke ortamı sunmanın” TDP’nin sözü olduğu belirtildi.