Lefkoşa, 13 Mart 23 (TAK): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), eski Genel Başkan Cemal Özyiğit’in Eğitim Bakanlığı döneminde uzmanların bilimsel raporlarına dayanılarak boşaltılan, öğrencileri başka okullara taşınan, tamir edilen, bakım onarımları yapılan ve projelendirilerek Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne vizelettirilen okul binaları hakkında bilgileri paylaştı.



TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, TDP’nin Eğitim Bakanlığı döneminde deprem gündemi olmadığı belirtilerek, birçok okulda güçlendirme çalışması yapıldığı kaydedildi.

- Haspolat Meslek Lisesi’nin 4 büyüklüğündeki olası bir depreme dayanıksız olduğu ortaya konulmuştu”

Haspolat Meslek Lisesi ile ilgili 2018 yılımım Haziran ayında Bakanlığa, binanın 4 büyüklüğündeki olası bir depreme dayanıksız olduğunun ortaya konulduğu raporun ulaştığının aktarıldığı açıklamada, “Rapor üzerine Bakan Cemal Özyiğit, ilgili kişilerle bunu değerlendirerek okulun boşaltılması talimatını vermişti. Okulun nereye taşınacağıyla ilgili sorun yaşanılan bu dönemde de okul Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne taşınmıştır” denildi.

Aynı dönemde bazı çevrelerce, TDP’nin asıl hedefinin İlahiyat Koleji’nin kapatılması olduğunun söylendiğinin kaydedildiği açıklamada, “Sayın Özyiğit’in, bu hedefle Haspolat Meslek Lisesi’ni oraya taşıdığı ve İlahiyat Koleji’nin adını da zamanla değiştirip Haspolat Meslek Lisesi yapacağı söylentileri yayıldı. Ancak Sayın Özyiğit bu söylentilere ve baskıya boyun eğmeyerek, Haspolat Meslek Lisesi’ni buraya taşıdı” ifadelerine yer verdi.

-“İlk defa bir okul binası için TDP’nin Eğitim Bakanlığı döneminde proje hazırlanarak vizelendirme işlemi yapıldı”

2018-2019 öğretim yılında Haspolat Meslek Lisesi’nin Hala Sultan İlahiyat Koleji içerinde derslere devam ederken, Göçmenköy’de Bayraktar Ortaokulu’nun yerine bir meslek lisesinin yapımı için ihaleye çıkıldığının anımsatıldığı açıklamada, ilk defa bir okul binası için TDP’nin Eğitim Bakanlığı döneminde proje hazırlanarak vizelendirme işlemi yapıldığı belirtildi.

İlk defa vizelendirilme işlemi yapılan Osman Örek Meslek Lisesi’nin ardından ise yine TDP’nin Eğitim Bakanlığı döneminde Girne’de Mustafa Çağatay İlkokulu ve İskele’deki Vakıflar Türk Maarif Koleji binalarının da projelendirildiği ve vizelerinin onaylandığı ancak bu binaların inşaatının sonraki hükümet dönemlerinde başladığı aktarıldı.

-“ Yeniboğaziçi İlkokulu’yla ilgili rapor TDP hükümetten gittikten sonra Bakanlığa ulaştı”

Açıklamada, TDP’nin Bakanlığı döneminde Yeniboğaziçi İlkokulu’yla ilgili yıkılma tehlikesi olduğu yönünde birtakım şikayetler geldiği ancak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden istenen raporun TDP hükümetten gittikten sonra Bakanlığa ulaştığı da kaydedildi.

Değirmenlik Lisesi ile Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nun binalarının da TDP’nin Eğitim Bakanlığı döneminde güçlendirildiğinin aktarıldığı açıklamada, Kumyalı Meslek Lisesi binasının ise bazı bölümlerinin güçlendirilmesi, bazı bölümlerinin de yeniden inşasının gündeme gelerek çalışmalarının yapıldığı, projelendirildiği ve inşaatına başlandığı ancak inşaatın tamamlanmasının bir sonraki hükümet dönemine sarktığı belirtildi.

Açıklamada TDP’nin Bakanlığı döneminde, Serdarlı İlkokulu’nun elektrik ve inşaat yönünden güçlendirildiği; Alsancak’ta iki ayrı binada eğitim yapan ilkokulun biri müstakil anaokulu, biri de müstakil ilkokul olarak iki bölüme ayrıldığı ve binaların güçlendirildiği; Beylerbeyi’nde atıl durumdaki okul binasının ise hayırsever iş insanının katkılarıyla eğitime kazandırıldığı kaydedildi.

-“Bugün yaşananlar UBP zihniyetinin eseridir”

TDP’nin hükümette ve Eğitim Bakanı olduğu dönemde birçok okul binasında bakım, onarım ve tamiratlar yapıldığının yinelendiği açıklamada, bugün yaşananlar “UBP zihniyetinin geçmişten bugüne ülkeye yaptığı kötülük, çocuklarına karşı takındığı umursamaz tavrın sonucu” olarak nitelendirildi.

Öğrencilerin çadırlarda eğitim görmesinden duyulan kızgınlık ve üzüntünün dile getirildiği açıklamada, “Çocuklarımızı bu zihniyetten kurtarmak için mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz” denildi.

(FS/ÖK)