Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneğini ziyaret etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, heyetiyle birlikte Dernek Başkanı Turgut Akçın ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşen Çeler, narenciye üretiminin sorunsuz ilerleyebilmesi için alınması gereken önlemler ile oluşturulması gereken devlet politikası hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Güzelyurt’taki Dernek lokalinde yer alan görüşmede, konuşan Dernek Başkanı Akçın, yaşanan narenciye krizi sonrası dökülen veya dalında kalacak olan ürünleri tespit etme çalışmalarının devam ettiğini ve bu hafta sona ereceğini söyledi.

Hükümetin, ürünü alınmayan veya dalında kalan üreticiye tazminat ödeyeceğini duyurduğunu hatırlatan Akçın, üreticinin beklentisinin tazminat olmadığını, emeğinin karşılığını görmek istediğini ve bunun sadece para ile ölçülemeyeceğini kaydetti.

Akçın, “Biz emeğimizin karşılığını görmek istiyoruz, devlet bize tazminat ödese de biz emeğimizin karşılığını almış olmayacağız. Bu işin planlamasının yapılması gerekiyor, yeraltı sularının kontrol altına alınması gerekiyor. Plan ve proje yapılması gerekiyor. Ancak böyle bir formül bizi düzlüğe çıkarır” dedi.

-Çeler

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, İngiliz sömürge döneminde dahi nereye kaç dönüm hangi ürünün ekileceğinin ve nerede kaç ağaç olduğunun kayıt altında olduğunu, plan ve program çerçevesinde ürün yetiştirilip ihraç edildiğini söyleyerek, bunun devamının başarılamadığını kaydetti.

Çeler, “Bunu o zaman bile yapabilen bir sistem vardı ama biz bu düzeni kurduktan sonra bunu sürdüremedik. Şimdi geçmişe takılıp kalmadan bugün neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor” dedi.

TDP’nin bir plan ve program dahilinde üretimle ilgili bir politika hazırlamak istediğini belirten Çeler, kimin nereye ne miktarda hangi ürünü ekeceğinin, hangi ülkelere ortalama ne kadar ihracat yapılacağının önceden bilineceği bir sistem kurmaktan bahsetti.

Çeler, “Böylece üreticiyi sıkıntıya sokmayacak, ülkenin yerli ürününün değerini düşürmeyecek şekilde bir çerçeve çizebiliriz. Hatta beklenmeyen sıkıntıların yaşanabileceğini öngörüp bir ‘garanti fonu’ da oluşturarak, anında çözüm üretecek noktada tutabiliriz sektörü. Bu yüzden TDP olarak tarım politikamızı en kısa sürede hazırlayacağız” dedi.