Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni, geriye dönük ilaç ödemeleri ve başta kronik hastalar olmak üzere, yurttaşların ilaçlarını devlet eczanelerinden alabilmesi için göreve çağırdı.

Yazılı açıklama yapan Özkunt, ilaç ve reçete tahkikatlarının başladığı andan itibaren yurttaşların ilaca erişiminde ve ilaç paralarının ödenmesinde ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti.

Sigortalıların ilaçlarını, parasını ödeyerek aldığını ve bu paraları Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigortalıya ödemesinin 5-6 ayı bulduğunu belirten Özkunt, ülkede yaşanan geçim sıkıntısına işaret etti. Özkunt, bu ücretlerin geciktirilmeden düzenli ödenmesinin önemine vurgu yaptı.

Yetkilileri bu yönde önlem almaya, hem yurttaşların, hem de eczacıların mağduriyetlerini gidermeye çağıran Özkunt, devlet eczanelerinde bulunmayan bir çok ilaçtan dolayı da yurttaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çekti.

Özkunt, “On yıllarca primini devlete yatıran insanlarımızın bunun karşılığı olan hizmeti alamaması kabul edilebilir değildir. Yaşlılıkta tek tip ilaç, yan etkisi nedeniyle her hastaya çare olmayabilir. Bu nedenle aynı hastalık için ilaç çeşidinin kaliteli ilaçlar ile devlet eczanelerinde artırılması gerekir. Hükümet bir an önce sosyal devletin en önemli unsurlarını yerine getirmek için gereken adımları atmalıdır. Üstelik burada söz konusu olan insan yaşamıdır. Ertelenemez, ötelenemez, önüne başka bir şey konulamaz” dedi.