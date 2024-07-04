Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Ulusal Birlik Partisi Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal'ın sahte diploma aldığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılmasını değerlendirerek, “Örneği görülmemiş bir şekilde gizlice mahkemeye çıkarılıp teminatla serbest bırakıldı” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Özkunt, Ünal’ın durumunu değerlendirirken “Eski bir başbakanın yok yere 3 gün tutuklu kaldığını ve her gün kelepçeli olarak basın önünde mahkemeye çıkarıldığını” kaydetti.

Özkunt, "Başbakan'ı, Ulusal Birlik Partisi'ni, polisi, savcılık makamını ve mahkemeyi" eleştirerek, “Tuzun bile koktuğu dönemlerden geçiyoruz” dedi.