Türkiye Cumhuriyeti Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ziyarette Kıbrıs’ta yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlarla ilgili iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği olasılıkları konuşuldu. Ziyarette ayrıca, hem üniversite düzeyinde, hem de ilk ve orta öğretimde Türkçe’nin yabancılara öğretiminin ülkede geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması anlamında ileride atılabilecek adımların ele alındı.

Açıklamada, iki kurumun deneyimlerinin paylaşılmasına karar verildiği belirtildi.

Ziyaret sonrasında DAÜ Rektörü Hocanın tarafından TDK Başkanı Mert’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano, Mert tarafından ise Hocanın’a 11’inci yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat’ta kaleme alınan Divanu Lugati’t-Türk takdiminde bulunuldu.

Ziyarette, TDK Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü Müdür Vekili Dr. H. Emre Pekyürek, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ile DAÜ Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam da yer aldı.