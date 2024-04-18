Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son iki haftada 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini” bildirdi.

Türkiye MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, “başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi de dahil gerçekleştirilen operasyonlarla, son iki haftada 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısının 331'i Irak'ın kuzeyinde, 417'si ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 748'e ulaştığını” söyledi.

- 46 bin 305 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, “sınırlardan son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu 373 kişinin yakalandığını, 4 bin 784 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini” bildirdi.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 485'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 46 bin 305'e yükselmiştir." dedi.

“Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha 4 Nisan'da Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu” belirten Aktürk, ayrıca son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 tabancanın ele geçirildiğini açıkladı.

- Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, başta KKTC olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya, bölgesel ve küresel barış ile istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Aktürk, şöyle devam etti:

"Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina'da yapılacaktır. Ankara'daki toplantıda üzerinde mutabakata varılan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde Trakya'daki sınır birlik komutanlarının karşılıklı ziyaretleri kapsamında, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay komutanı tarafından 16-17 Nisan'da Edirne'deki 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı'na ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Bugün ve yarın da 4'üncü Mekanize Piyade Tugay komutanımız tarafından Yunanistan'daki 31'inci Mekanize Piyade Tugayı ziyaret edilmektedir. Karşılıklı olarak gerçekleştirilen bu ziyaretler Güven Artırıcı Önlemler kapsamında 2024 Uygulama Planı'nda mutabık kalınan 16 faaliyetin ilk ikisidir."

Aktürk, diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan memorandum ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi maksadıyla 30 Ocak 2021'de Ağdam/Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezinin görevinin tamamlanmasına yönelik çalışmaların Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile koordineli şekilde devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 34 bin Filistinlinin katledildiğine ve yüz binlerce Filistinlinin yerlerinden edildiğine dikkati çeken Aktürk, "Bu saldırılarda hastaneler, okullar, kutsal mekanlar, mülteci kampları bombalanmış, sivil nüfusa dikkat edilmeden özellikle çocuklar, kadınlar ve hatta gazeteciler bile hedef alınmıştır. Uluslararası toplum, bu vahşet karşısında sadece kınamakla yetinmiş saldırıların tüm bölgeye yayılma riskini görmezden gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in başlattığı bu saldırılar karşısında, Türkiye'nin adaletli ve insani tutumunu sürdürerek vahşetin durdurulması ve bölge geneline sıçramaması adına uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ettiğini ve İsrail'e de bu katliamlarını durdurması için çağrıda bulunduğunu hatırlattı. Aktürk, bölgenin daha fazla felakete sürüklenmemesi için gereken tüm adımların ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

- Envantere giren yeni silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.

Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi (MİLKAR)" ile "Temel Eğitim Helikopteri"nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ifade etti.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi'yle birlikte geliştirilen 76/62 milimetre "Milli Deniz Topu"nun ilkinin TCG Akhisar'a monte edilerek, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildiğini aktaran Aktürk, "Ayrıca, bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un sonuncusu 4 Nisan'da teslim edilmiştir." bilgisini verdi.

- Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TCG Bandırma ile Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS Baden Württemberg firkateynleri arasında 'Geçiş Eğitimleri' icra edilmiş, 15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 adet B-1B uçağı ile havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri yapılmıştır.

Ayrıca, 8-19 Nisan tarihleri arasında Fransa'da, mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği OLIVES NOIRES-2024, 8-21 Nisan tarihleri arasında Romanya ev sahipliğinde Batı Karadeniz’de Temel Deniz Harekatına yönelik eğitimlerin yapılacağı SEA SHIELD-2024 ve 18 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri’nde DESERT FLAG-9/2024 tatbikatlarına katılım sağlanmakta, 15 Nisan'da başlayan Milli Anadolu Kartalı Eğitimi ise devam etmektedir."

Aktürk ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Themistocles firkateyni ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Somme gemisinin İstanbul'a, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti devir teslimi kapsamında Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS Baden Württemberg ve FGS Branderburg gemileri tarafından Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirildiğini bildirdi.

Harita Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ders kitaplarıyla eğitim araç gereçlerinde yer alan haritaların temel haritacılık prensiplerine ve milli menfaatlere uygun olarak üretilmesini sağlamak, aynı zamanda "Kültür ve Gönül Coğrafyası Atlası"nı hazırlamak amacıyla "Müşterek Harita Üretimi" konulu işbirliği protokolünün 4 Nisan'da imzalandığını belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü şimdiden kutluyor, geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, Çanakkale'de SOLOTÜRK ile Antalya'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi, Düzce'de 3 uçak ile muharip uçak geçişi yapılacaktır. Diğer yandan, Çanakkale Kara Muharebeleri Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de gösteri uçuşları icra edilecektir."

Tuğamiral Aktürk ayrıca "İncirlik/Adana’da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir." dedi.