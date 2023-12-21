"Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'ta, Rum terör örgütü EOKA tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın şehitlerini andı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bugünün, Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmek ve Kıbrıs Adası'nın topyekun işgali için Türklere de ait olan ortak devletin tüm imkanlarını gasbederek başlattıkları, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden onlarca Türk'ün şehit edildiği toplu kıyımların 60. yılı olduğunu hatırlattı.

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen bu soykırım girişiminin, Kıbrıs Türkü'nün, anavatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş mücadelesiyle amacına ulaşamadığını ve asla ulaşamayacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Saldırılarda hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, tüm şehitlerimize, bugün aramızda olmayan gazilerimize, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."