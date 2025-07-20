20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC'ye gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenlerin ardından adadan ayrıldı.
“Kıbrıs Türkü’nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz açacak yeni kapılar, yeni yollar bulduk”
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Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri uğurladı.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye günü birlik ziyaretinde kutlamaların yanısıra yol açılışı ve yeni hastanenin temel atma törenine de katıldı.