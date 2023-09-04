TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Karadeniz Tahıl Girişimi) eksiklerin giderilerek, girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, “Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Rus Sanatoryum'daki görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı, yaklaşık 1,5 saatlik heyetler arası görüşmenin ardından baş başa çalışma yemeğiyle devam etti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

-Erdoğan

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz Girişimi gibi sürdürebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Eksiklerin giderilerek, girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız." diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tahıl sevkiyatı) BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Ukrayna'nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin 'Fakir ülkelere 1 milyon ton tahılı göndermek için lojistik çalışmalar yaptık' dedi. Biz de 'Üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak varız' dedik. Afrika ülkelerine tahılın un halinde gönderilmesi noktasında Rusya, Türkiye, Katar adım atmak suretiyle temenni ediyorum ki bu ülkelerin yanında oluruz." ifadelerini kullandı.

-Putin

Putin ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz." dedi.

Putin, "Karşılıklı ticarette yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve avroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi ile ilgili, "Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var." şeklinde konuştu.

Putin, "Rusya doğalgaz konusunda her zaman Türkiye’nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır. Üçüncü ülkelere de doğalgazı sevk edeceğimizi söyleyebiliriz." dedi.

-"Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı"

Putin, "Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı. Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz." ifadesini kullandı.