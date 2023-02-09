Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki deprem ile ilgili son duruma dair açıklama yaptı

Erdoğan, depremde can kaybının 14 bin 14'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca 10 ilde 3 ay süreyle OHAL kararı alındığını kaydetti

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. 6 bin 444 bina yıkıldı.

Hedefimiz 1 yıl içinde binalarımızı yeniden inşa etmek. Hasar tespitle birlikte geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız. Sıkıntıları biraz olsun hafifletelim istiyoruz. Bölgeye gelecek konteynerlerimiz var. 10 ile bunları dağıtacağız. Karavan çalışmalarımız devam ediyor. Bazı bölgelerde de bunlar kullanılacak.