TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca ile görüştü
TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonlarından Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bir araya geldi.
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