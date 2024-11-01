Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Çalca Tepe'deki anıt mezarında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, dua edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Demirel'in doğumunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen anma gününde sevenleri ve arkadaşlarıyla aynı ortamda buluştuklarını belirtti.

Isparta'nın kendisi için üçüncü valilik görev yeri olduğunu anlatan Erin, "Adıyaman ve Şanlıurfa valiliği yaptım. Bir ay önce Isparta valiliği görevine başladım. Burada göreve başladıktan sonra ziyarete geldiğim ilk yer Cumhurbaşkanımız Demirel'in anıt mezarı oldu." dedi.

Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar da Süleyman Demirel'in ciltlere, sayfalara ve kütüphanelere sığmayacak eserler ve hizmetler bıraktığını söyledi.

Törene Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, sağlığında özel doktorluğunu yapan İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, eski milletvekilleri ile yakınları katıldı.