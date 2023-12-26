Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, bugün saat 15.00’te başlayacak toplantıda İsveç’in NATO'ya üyeliğini görüşecek.
Toplantı genelinde, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi ele alınacak.
Gündemin 10. sırasında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi de yer alıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsveç'in üyeliğinin onaylanmasına ilişkin tasarıyı ekim ayında parlamentoya sundu.
TBMM Dışişleri Komisyonu, tasarıyı ilk kez 16 Kasım'da görüşmeye başladı.
Bununla birlikte Dışişleri Komisyonu’nda, görüşülmeye başlanan kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırıldı.