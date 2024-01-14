Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da dün, başkanlık ve parlamento seçimlerinin sonuçlarının açıklandığı saatlerde Çin'e ait yüksek irtifa balonunun Ada yakınında görüldüğü bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, balonun, Ada'nın kuzey ucundaki Keelung şehrinin 75 deniz mili (138,9 kilometre) batısında 27 bin fitte tespit edildiği belirtildi.

Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçen balonun, Ada kıyısında Taipei'ye yakın bir hat üzerinde uçtuğu kaydedildi.

- Balon uçuşları seçimler öncesinde artmıştı

Tayvan'daki seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresindeki uçuşlarının arttığı gözlenmişti.

Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 38'e ulaştı.

Yılbaşından bu yana her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.

Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken, uçuşların, Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama faaliyeti olabileceği görüşü dile getirilmişti.

Balonların Ada çevresinde varlık göstermesinin, Pekin'in, seçim sürecinde Tayvan halkını etkilemeye, egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylem olabileceği yorumu yapılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara "durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisinin olmadığı" yanıtını vermişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.