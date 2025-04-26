Tatlısu’da bir inşaatın birinci katında sıva işi yaparken yaklaşık üç metre yükseklikteki balkondan zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 11.00 sıralarında el arabası ile geri geri giderken düşen Nasır Ali (E-24), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.