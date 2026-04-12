Tatlısu Belediyesi’nin Final Organizasyon iş birliği ile düzenlediği Tatlısu 10’uncu Ot Kültür Festivali bugün yapıldı.

Festivale, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar da katılarak stantları gezdi, etkinlikleri izledi ve yurttaşlarla sohbet etti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, etkinliğin açılış konuşmasında, festivali “doğayla yeniden buluşma, doğaya yeniden dönüş” sloganıyla başlattıklarını hatırlatarak, etkinliğin doğada yetişen yenilebilir otları tanıtmak ve bu otların insan sağlığı açısından önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Orçan, bölgede 46 çeşit yenilebilir ot tespit ettiklerini, bu otların Zekai Altan’ın kaleme aldığı yeni kitapta yer aldığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, ülkedeki 18 belediye ile iş birliği içinde festivallerin daha geniş katılımla gerçekleştirilmesi, ülke kültürünün tanıtılması ve turizme katkı sağlanması için projeleri sürdüreceklerini de söyledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar da, sağlıklı beslenme açısından doğadaki yenilebilir otların önemine işaret ederek, festivalin hem sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yarattığını hem de bölgenin ekonomik ve turizm açısından gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara bölgede yetişen otlardan hazırlanan yemekler ikram edildi. Gün boyu çeşitli etkinlikler, halk dansları gösterileri ve konserlerin yer aldığı festivalde, Zekai Altan ve Mustafa Şah'ın ot yemekleri kültürü üzerine söyleşileri de yer aldı.