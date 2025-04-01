Tatlısu - Küçükerenköy ana yolunda saat 17.30’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Karaca (E-57), yönetimindeki GD 232 plakalı araç ile Tatlısu istikametinden Küçükerenköy istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Metin Genç (E-40) yönetimindeki NR 125 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan GD 232 plakalı araç sürücüsü Hasan Karaca,, NR 125 plakalı araç sürücüsü Metin Genç ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Kader Genç (K-40), Yavuz Çetin Genç(E-12) ve Kerim Tekin Genç’in (E-14) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Polis soruşturması devam ediyor.