Haber: Ergün Yahat



Tatlısu’da yarın doğal ürün pazarı açılıyor.

Rauf Denktaş Futbol Sahası yanındaki pazar yerinde saat 10.00’da açılacak ve gün boyu sürecek pazarda geleneksel yöntemlerle üretilen harnup pekmezi, zeytinyağı, macunlar, reçeller, doğal çaylar, salça ve turşu çeşitleri satışa sunulacak.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan sosyal medya hesabından duyuru yaparak taptaze toplanmış sebze ve meyveler, köy ekmeği, hellimli-zeytinli gibi ürünlerin de satılacağı pazara herkesi davet etti.