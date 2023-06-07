-“Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyidiyle müzakerelere hemen başlanabilir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulides’e Atlılar toplu mezarındaki kazı çalışmasının başlatılması mutabakatına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Atlılar konusundaki ortak mutabakattan siyasi saiklerle geri adım atılmasının taraflarınca kabul edilmez olduğunu vurgulayarak, “Rum lidere çağrım bu yanlış kararlarından derhal dönmesi, Atlılar toplu mezarında ortak karar alındığı üzere kazıların hemen başlaması ve ilgili Komiteyi birlikte ziyaret ederek ortak bir açıklamayı hemen yapmamızdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar bu durumun Kıbrıs sorunu müzakereleri için de geçerli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Bizim pozisyonumuz nettir. Eşitliğimiz gereği, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyidiyle müzakerelere hemen başlanabileceğini yinelemek isterim.”

Rum Yönetimi Lideri lider Nikos Hristodulides’in bugün basına yansıyan açıklamasını hayretler içerisinde okuduğuna işaret ederen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hem kamuoyunu, hem de Kıbrıs Rum halkının yanlış yönlendirilmesini önlemek amacıyla açıklama yapma gereği duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

“Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi, geçtiğimiz Ocak ayında çalışmaların başlaması doğrultusunda ortak mutabakatla kararı alınan Atılar toplu mezarının kazısının başlamasına engel olmaktadır.

Yaklaşık iki haftadır yetkililerimiz hem Rum tarafı hem de BM nezdinde bu mutabakatın uygulanmasının sağlanması konusunda yoğun mesai harcamaktadır. Bu çabalarımıza karşı Kıbrıs Rum yetkililerin direncinin devam etmesi üzerine devreye girdim ve Rum lideri dün telefonla aradım. Kendisine zaten kararı alınmış bu kazının hemen başlaması gerektiğini, insani açıdan böylesine önemli bir konunun siyasi mülahazalara karıştırılmamasının şart olduğunu ancak daha da önemlisi kayıp yakınlarımızın yıllardır bu çalışmanın başlamasını beklediklerini ilettim.

Rum lidere aynı zamanda Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarını birlikte yapacağımız bir ziyaret neticesinde yerinde incelemeye ve ardından da ortak bir açıklamayla bu insani yönden büyük önem taşıyan faaliyetlere destek belirtmeye hazır olduğumu tekrarladım.

Bahse konu ziyaret sonrası yapılabilecek açıklamanın taslağını da BM aracılığıyla Rum tarafına yaklaşık iki hafta önce ilettik.

Atlılar konusundaki ortak mutabakattan siyasi saiklerle geri adım atılması tarafımızca kabul edilmezdir. Rum lidere çağrım bu yanlış kararlarından derhal dönmesi, Atlılar toplu mezarında ortak karar alındığı üzere kazıların hemen başlaması ve ilgili Komiteyi birlikte ziyaret ederek ortak bir açıklamayı hemen yapmamızdır.

Bu durum Kıbrıs sorunu müzakereleri için de geçerlidir. Bizim pozisyonumuz nettir. Eşitliğimiz gereği, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyidiyle müzakerelere hemen başlanabileceğini yinelemek isterim.”