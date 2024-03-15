Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kenan Nafi ve Başkan Yardımcısı Halil İzzet’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin Kıbrıs Türklerinin Birleşik Krallık'taki en geniş çatısı olduğunu belirterek yürütülen faaliyetleri ve Kıbrıs Türklerinin ülkedeki farklı sektörlerdeki başarılarını büyük takdirle izlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türklerinin Birleşik Krallık'ta yaşamlarını sürdürürken, oradaki sosyal dokuya ve ekonomiye katkı sağlamaktadırlar. Gelecek nesillerin köklerini, tarihlerini, dillerini ve kültürlerini öğrenmeleri çok önemlidir" dedi.

Uzun yıllar İngiltere'de yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Konsey Başkanı Nafi'ye, CTCA İngiltere ekibine ve üye derneklerine yürüttükleri yoğun çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin yürekleri KKTC ile birliktedir” dedi.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kenan Nafi ise, kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Haziran ayında Londra'da düzenlenecek 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ne davet etti.

Kabulde Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.