Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve siyasi partilerin, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın Lübnan makamlarına yaptığı “Avrupa’ya, Kıbrıs’a gitmek isteyen bütün sığınmacılar için denizleri açın” şeklindeki açıklamasını yorumladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler Rum siyasilerin, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın açıklamalarını yorumlamaya devam ettiğini yazdılar.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamada, Nasrallah’ın söylemlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs’a yönelik sığınmacı akınının önlenmesi için kontrollerin artırıldığını söyleyen Hristodulidis, Nasrallah’ın “denizleri açın” şeklindeki açıklamasından dolayı duyduğu endişeyi de gizlemekten kaçınmadı.

Hristodulidis, Hükümetin sığınmacı konusunda çok şeyler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Ara bölgedeki denetimlerin de artırıldığını ifade eden Hristodulidis, Nasrallah’ın açıklamalarının çok öncesinde, hükümetin sığınmacı sorununun göğüslenmesine yönelik bütünlüklü yaklaşım çerçevesinde her şeyi yapmakta olduğunu ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Hristodulidis, Nasrallah’ın açıklamalarına atıfta bulunarak kabul edilemez bir söylem olduğunu, bu konuya ekleyebileceği başka bir nitelendirme bulunmadığını da ifade etti.

Lübnan hükümetiyle öncesinde ve açıklamalardan sonra temas halinde olduklarını ifade eden Hristodulidis, bağımsız bir devlet olarak bu büyük sorunu aşmak için gerekli olan her şeyi yapacaklarını da belirtti.

-Partiler

DİSİ konu hakkında yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi’nin, yeni Göç ve İltica Anlaşması’nı onaylamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu anlaşmanın bütün sorunları çözmeyeceğini, ancak bugünkü kaotik durumu göğüsleyeceğini belirten DİSİ, maalesef bu tedbirleri paketine Avrupa Parlamentosu’nda AKEL ve ELAM’ın aleyhte oy verdiğini bir diğer deyişle mevcut durumun kalmasını tercih ettiğini ifade etti.

DİSİ ayrıca Hizbullah Liderinin açıklamalarının kendilerini endişelendirmesi ve hükümetin her türlü yasal tedbiri alması gerektiğini belirtti.

EDEK yaptığı açıklamada Nasrallah’ın açıklamasının Lübnan’da bulunan Suriyelilerin araç haline gelmesini doğruladığını ifade etti.

EDEK Bu açıklamanın, Türkiye ile yakın ve sıkı iş birliği içinde olduğunu iddia ettiği Hizbullah’ın Lübnan’a sığınan ve özünde Kıbrıs’a yollanan Suriyeliler meselesinin araç haline getirilmesi tutumunu teyit ettiğini de belirtti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise yaptığı açıklamada ELAM’ın sığınmacı konusundaki görüşlerini eleştirdi.

Papadopulos, ELAM’ın sığınmacı konusunda önerdiği tedbirlerle Güney Kıbrıs’ın sığınmacı dolacağını belirtti.

ELAM’ın, Güney Kıbrıs’ın sığınmacı akınına uğrayan tek Avrupa ülkesi olması nedeniyle gelen ve gelecek olan sığınmacılara, Güney Kıbrıs’tan ayrılabilmeleri adına Kıbrıs pasaportunun verilmesini önerdiğini anımsatan Papadopulos, ELAM’ın önerisiyle rekor bir zamanda binlerce sığınmacının teknelerle Güney Kıbrıs’a geleceğini savundu.

-Adalet Bakanı

Haravgi gazetesine göre Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis, dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ilgili bilgilendirmenin ardından Yeşil Hat üzerindeki tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Hartsiotis, her gün alınan güncel bilgilendirme ışığında Yeşil Hat boyunca tedbirlerin artırıldığını belirtti.

Lübnan’da sığınmacı akına ilişkin bir soru üzerine Hartsiotis, özel bir hareketliliğin gözlemlenmediğini ancak bunun; günlük olarak önleyici tedbirlerin alınmayacağı anlamına da gelmediğini söyledi.