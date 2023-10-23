TATAR YİNE ADAYMIŞ !…

Geçtiğimiz seçimlerde 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Anavatanla ters düşen politikalarına karşı kerhen desteklenerek kazanan CB Ersin Tatar’ın 2 yıl sonraki seçimlerde ortak aday olma ihtimali ortadan kalkınca Tatar cephesi emrivaki yapmaya başladı.

Önceki gün sarayda kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen Tatar önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıklayarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile Milliyetçi Cepheyi etkilemeye çalışıyor .

Kırdığı onlarca Gaf hafızalarda yerini korurken geçen hafta Azerbaycan ziyareti öncesi havaalanında ERSİN TATAR KKTC CUMHURBAŞKANI imzalı 3 DEVLET TEK MİLLET yerine tam tersi 3 MİLLET TEK DEVLET pankartı açılması Gafıyla ilgili halen daha resmî bir açıklama yapılmadı.

Tüm bu Gafların yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sadece kendi adaylığına destek verecek olan ve kendisini sıkıştıracak sorular sormayacak basın mensuplarıyla kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıkladı.

Milliyetçi Cephedeki basın mensuplarıyla Kanaat önderleri ise Tatar’ın başarısız bir Cumhurbaşkanlığı yürüttüğü ve vukuatlı hatta bazıları kendisi gibi askerlik bile yapmamış kişilerden oluşturduğu danışman ordusuyla halktan tepki gördüğü için artık aday olmaması gerektiğini belirttiler.