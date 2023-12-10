Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yabancılara mal satışının belli kurallara bağlı olduğunu, sayılarla kısıtlandığını ve güvenlik soruşturmasından geçtiğini kaydetti.

Tatar, sözleşmeyle yapılan ve tapuya bildirilmeyen satışın önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini de ifade etti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen eski belediye başkanları toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Çatalköy’de yer alan toplantıda Cumhurbaşkanlığı Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman, Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının yaptığı çalışmaların ve hizmetlerin verilen mücadelede önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Siyasete girdiği günden itibaren belediye başkanlarıyla diyaloğu olduğunu kaydeden Tatar, verilen hizmetlerden dolayı eski başkanlara teşekkür ederek, memlekete hizmet için eski belediye başkanlarının tecrübe ve birikimlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili Yerel Yönetimler Reformu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, belediyelerin güçlenmesiyle ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlanacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle 2 eşit egemen devletin iş birliğine dayalı çözümü dünyaya anlattıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği içinde tek egemenlik altında çözümün Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi ve Türk askerinin çekilmesine neden olacağını söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan son gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Kıbrıs’ta siyasette değişiklik olmadığını teyit ettiğini söyledi.

Kıbrıs’ta çözüm bulunana dek Güney Kıbrıs ile birçok konuda iş birliği yapılabileceğini ancak Kıbrıs Rum tarafının iş birliği yapmak için masaya oturmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs adasında enerji sorununun çözümü için anakıtaya bağlanmalı. Uzak ve riskli olan Yunanistan yerine daha yakın, güvenli ve ucuz olan Türkiye üzerinden Avrupa Birliğ'indeki enterkonnekte sisteme geçilebilir. İnsanlığa çevreye ve doğaya hizmet edecek bu teklifi Kıbrıs Rum tarafına yaptık” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bir çok toplantıya KKTC bayrağıyla katılım gösterildiğini kaydetti.

Görevlerinin devleti güçlendirmek ve gelecek nesillere emanet etmek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dayanağımız ve varlığımız Türkiye’ye bağlıdır. Türkiye ile en üst düzeyde iyi ilişkiler geliştirdik. Eski imaj ortadan kalktı her düzeyde iyi ilişkiler sağladık” diye konuştu.

KKTC’ye gelen turist ve yolcu sayısının arttığını kaydeden Tatar, ülkeye daha nitelikli öğrenci gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti ve çift vize uygulamasının önemini anlattı.