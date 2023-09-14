Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15-16 Eylül tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 13 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenecek Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo Şampiyonası heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park’ın ülkemizi sıkça ziyaret ettiğini ve federasyonun emekleri doğrultusunda başarılı Kıbrıs Türk sporcularının farklı ülkelerdeki etkinliklere katıldığını, tüm kısıtlamalara rağmen de farklı ülkelerden KKTC’ye başarılı sporcuların geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Global Taekwondo Federasyonu’na ve KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’e ortaya koydukları destek ve düzenlemekte oldukları etkinlikler dolayısıyla teşekkür etti.