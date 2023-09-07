Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği’nde Kıbrıs konusu ve güncel konularda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’nin gelişmeye devam ettiğini belirterek, yeni havaalanının hizmete girdiğini, yolların yapımının sürdüğünü ve turizmde yapılan yatırımlarla önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı olarak görevinin; uluslararası temasları sürdürmek, Türkiye ve KKTC milli politikasını anlatmak, KKTC’nin bekası, halkın bağımsızlığı, Türkiye’nin garantörlüğü ve askerin varlığını sürdürmek olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği içinde yer alan Kıbrıs’ta garantöre ihtiyaç olmadığıyla ilgili görüşler olduğunu dile getiren Tatar, Güney Kıbrıs’ta mülteciler ve yabancılara karşı son günlerde ırkçı davranışlar olduğunu, Türkiye’nin garantörlüğünün sona erdirilmesiyle, olası bir durumda müdahale hakkının ortadan kalkacağını vurguladı.

Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine devam edileceğini aktaran Tatar, “Türkiye’nin varlığı bize güven veriyor. Bu nedenle yatırımcılar da yatırımlarına devam ediyor. Yol ve alt yapı çalışmaları sürüyor. Kabloyla elektrik getirilmesi konusunda da çalışmalar sürüyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde Rusya’nın KKTC’de ofis açmasının dile getirildiğini anlatan Tatar, ”Buradaki devlet ve otorite kabul görüyor. İleride anlaşma olursa KKTC anlaşmanın bir parçası olacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın refahı için tüm imkanların zorlanıp, ihtiyaç duyulduğunda Türkiye’nin de desteğini alarak yatırımların yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye ile ilişkilere ve iki halk arasındaki bağları geliştirmeye önem veriyorum sadece iki devlet arasında değil aynı zamanda sivil toplum örgütleri, belediyeler ve kamu kuruluşları arasında işbirlikleri gelişmeli tecrübelerden yararlanılmalı” dedi