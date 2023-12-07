Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail-Filistin’de yaşanan olaylara ilişkin sürecin takip edilmesi ve bu süreçte Türkiye ile hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin Kıbrıs için önemine vurgu yapan Tatar, Türkiye’nin adadan çekilmesi halinde benzer olayların adada da yaşanabileceğini ifade etti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üye olarak katılmasının ardından, yeni olanaklara sahip olduğunu belirten Tatar, artık devlet kurumları, akademik kurumlar ve meslek odaları gibi kurumların bu çatı altında diğer Türk devletleriyle temaslarda bulunduğunu ve KKTC’yi temsil ettiğini kaydetti. Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC bayrağının ülkesinde hep dalgalanacağı ifadesini hatırlattı.

Tatar, İstanbul’daki temasları çerçevesinde katıldığı Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılında KKTC Perspektifi” konferansında soruları yanıtladı.

- “KKTC aşama aşama dünyadaki haklı yerini alıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, tanınmaya yönelik stratejilerine ilişkin soru üzerine, KKTC üniversitelerinde 144 farklı ülkeden öğrencinin olduğunu, daha fazla sayıda ülkeden turistin KKTC’ye geldiğini, yüzden fazla ülke ile ticaret yapıldığını ve Türkiye üzerinden uçakların KKTC’ye indiğini söyledi. Tatar, tüm bunların KKTC’nin aşama aşama dünyadaki haklı yerini aldığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, temennilerin tanınma olduğunu belirterek, Rusya’nın konsolosluk işlemleri başlatma kararına dikkat çekti. Tatar, halihazırda ABD ve İngiltere’nin konsolosluk hizmetleri olduğunu belirtti ve direkt uçuş yapılmasının bu noktada büyük fayda sağlayacağını söyledi.

“Tanınmayı önemsiyorum ancak bütün mücadeleyi ona endeksleyemeyiz” diyen Tatar, BM’nin GüneyKıbrıs'ı adanın meşru devleti olarak gösterdiği haksız karara rağmen çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkelerle çeşitli ilişkileri ileri taşıyarak, geleceğe daha güvenli adımlarla yürümek için altyapıyı hazırladıklarını belirtti.

- “Gereğini yapıyoruz, yapacağız”

Cumhurbaşkanı Tatar, Devlet Bahçeli’nin “KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyet olarak değiştirilmesi” görüşünün sorulması üzerine, farklı görüşlerin olabileceğini ancak kendisinin bu görüşe yaklaşımının olumlu olduğunu söyledi. Tatar, isim değişikliğin ancak anayasal değişiklikle olabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki sık hükümet değişikliğine ilişkin soru üzerine, ülkedeki sistem hakkında bilgi verdi. İstikrarı sağlamak adına milletvekillerinin bazı fedakarlıklarda bulunarak yönetime sahip çıkmaları gerektiğini söyleyen Tatar, mevcut hükümetin üçüncü yılında olduğuna işaret etti.

Yabancılara mal satışı konusuna da değinen Tatar, yanlış iddialarda bulunan “magazin basınının” dikkate alınmaması çağrısında bulundu.

“Yahudi kolonisi” iddialarının doğru olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, yasaya göre yabancılara satış öncesi güvenlik soruşturması yapıldığını belirtti Bakanlar Kurulu'nun de bazı kararlqr aldığını aktaran Tatar, sözleşmelerden dolayı bazı istismarlar olduğunu ve tapuda kaydı olmayan işlemler yapıldığını ifade etti. Sıkıntılarının çözülmesi yönünde ciddi anlamda çalışmalar yapıldığını ve gereğinin yapıldığını kaydeden Tatar,“Biz devletimizi bu şekilde tehlikeye atmayız” dedi

- Tatar, temaslarının tamamlanması ardından yarın adaya dönecek

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın katılacağı 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi ardından adaya dönecek.