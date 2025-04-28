Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde 1-4 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde gerçekleşecek eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleşecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST KKTC” kapsamında düzenlenen “Drone Yarışması’nın” ödül törenine katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi drift alanında gerçekleşen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen katılımcıları etkinlikte görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve yöneticilerinin önderliğinde gerçekleşecek TEKNOFEST KKTC için 6 aydan beridir çalışmaların sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Drone Yarışması’yla festivalin ilk etkinliğinin yapıldığını vurguladı.

Drone yarışmasına katılan gençleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1-4 Mayıs tarihleri arasında bilime, uzaya ve havacılığa meraklı olan binlerce kişinin festivaldeki yarışmalara katılacağını ve gösterileri izleyeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Mayıs’ta festivale katılacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden en üst düzeyde katılımla gerçekleştirilecek festival sayesinde, dünyaya önemli ve anlamlı bir mesaj verileceğini dile getirdi.

Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da bağımsız bir Türk Devletinde, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin gerçekleştirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Binlerce kişinin yer alcağı yarışmaların yapılacağı festivalde Türkiye Cumhuriyeti’nin milli savunma sanayisinde başarılarıyla çalışmalarını yürüten firmaların da festivale katılması önemlidir. Festivalin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığının, özgürlüğünün ve hürriyetinin bir ifadesidir. Festivalin ülkemizde gerçekleştirilmesi çok önemli ve değerlidir.”