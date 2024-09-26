Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’taki Türkevi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını daha önceki yıllarda da olduğu gibi Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada güçlü bir şekilde savunduğundan duyduğu minneti ileterek; "Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini her daim yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu uğurda gerek size gerekse Türk halkına şahsım ve halkım adına teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, New York Türkevi’nde KKTC ofisinin bulunmasının önemine de değinerek, “Türkevi’ndeki KKTC ofisinin yer alması önemli bir mesajdır” dedi.