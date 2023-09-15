Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarını kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde yapacağı New York ziyareti öncesi partilerle Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelen Tatar son süreç hakkında bilgi verdi.
Toplantıya, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve parti yetkilileri katıldı.
Toplantı sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor.