Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Melbourne’da, Shrine of Remembrance Anıtı’na çelenk sundu ve Avustralya Türk Dostluk Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Melbourne ziyareti kapsamında, Shrine of Remembrance Anıtı’na çelenk sundu ve Avustralya Türk Dostluk Anıtı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar'a, Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık ve KKTC’nin Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar da eşlik etti.

Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC adına anıta çelenk sundu.

Daha sonra Anzak Günü'nün yüzüncü yıl dönümünde inşa edilen, Türkiye-Avustralya ilişkilerine saygı gösterme niteliğindeki Avustralya Türk Dostluk Anıtı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada şunları belirtti:

“Avustralya’ya yaptığımız tarihi ziyarette önemli anlar yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Çanakkale şehitlerini yad ederken, Atatürk’ün Anzak annelerine hitap ettiği kalbi sözlerine değinmek istiyorum. Türk halkı ile Avustralya halkı arasında dostluk ve barış sembolü olarak Atatürk, ‘Artık dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur içinde uyuyunuz. Yan yana bu topraklarda yatan Mehmetler ile Johnnyler arasında hiçbir fark yoktur... Artık bizim evlatlarımızdır ve huzur içindedirler’ şeklindeki ifadelerini hatırlatmak istiyorum.”