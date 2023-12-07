Tatar, “Türkiye Yüzyılında KKTC Perspektifi” isimli konferansta konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının varlığının, bağımsızlığının, hürriyetinin ve her türlü hakkının ifadesi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta iki egemen halk ve iki devletin olduğunu ve bu devletlerin iş birliği ile yapılabilecek birtakım işler olduğunu kaydeden Tatar, Güney’e seslenerek, “Gelin doğal kaynakları birlikte araştıralım” dedi.

Tatar, “arkamızda Türkiye Cumhuriyeti vardır; bizi kimse yalnız görmesin. Türkiye ile aramızda kutsal kadim bağlarımız elbette pekiştirilmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Tatar, İstanbul’daki temasları çerçevesinde Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılında KKTC Perspektifi” konferansına, katılarak konuşma yaptı.

Konferansa, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milletvekili Alişan Şan da katıldı. Bakanlara, ödül takdiminde bulunuldu.

- ASAD Platformu Başkanı Doğanay: “Türk yüzyılının en önemli parçası hatta olmazsa olmazı KKTC’dir”

ASAD Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türk yüzyılının en önemli parçası hatta olmazsa olmazının KKTC olduğunu kaydetti.

Doğanay, Türkiye’nin 100’üncü yılını kutlarken, KKTC’nin de 40’ıncı yılını kutladığını belirterek, “Bu tarihler sadece bir zaman dilimi değil, iki kardeş ülkenin birlikte yazdığı tarihi temsil etmektedir” dedi.

İki ülkenin birlikte çalışarak, dayanışma içerisinde hareket ederek nasıl daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Doğanay, geleceğe odaklanmakla beraber geçmişten de ders çıkarılmasının önemini vurguladı.

KKTC’nin stratejik önemine dikkat çeken Doğanay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konferansta bulunmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

- Tatar: “Kıbrıs meselesi hepimizin meselesidir, milletin meselesidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konferansta yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusu hakkında bilgiler vererek, adanın 350 yıl boyunca Osmanlı adası olduğuna dikkat çekti, “Kıbrıs Türk adasıdır” dedi.

‘Kıbrıs meselesi hepimizin meselesidir milletin meselesidir” dedi, bunu ziyaret ettiği diğer Türk devletlerinde de ifade ettiğini söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargo ve izolasyonları kınamasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma zamanının geldiğini ifade etmesiyle Kıbrıs Türkü’nün elinin güçlendiğini kaydetti.

KKTC’nin Türkiye’den sadece 40 mil uzaklıkta, Anadolu’nun adeta bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, asma borularla adaya Türkiye’den su getirildiğini, bu suyun ilerleyen yıllarda petrolden çok daha önemli olacağını vurguladı.

- “Türkiye Kıbrıs için sıradan bir ülke değil”

KKTC ile Türkiye arasındaki bağın milli siyasetin ötesinde bir bağ olduğunun, KKTC’nin her yönden bağımsızlığı için Türkiye’nin dokunuşlarının öneminin altını çizen Tatar, gelecek günlerde Türkiye üzerinden enterkonnekte sistemle adaya elektrik getirilmesinin çalışmalarının yapıldığını, ekonomik sosyal ve gelecekle alakalı planlama ve programların devam ettiğini kaydetti.

Tatar, Türkiye’nin KKTC için hem anavatan hem garantör devlet olduğunu, Kıbrıs için sıradan bir ülke olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nde eşit kurucu ortak olarak yer aldığını anımsatarak “bugünkü siyaset de bunun temelidir” dedi.

60 yıldır Kıbrıs Türkü’nün devlet sahibi olduğunun altını çizen Tatar, “KKTC, Kıbrıs Türk halkının varlığının, bağımsızlığının, hürriyetinin ve her türlü hakkının ifadesidir” diye konuştu.

- “KKTC’nin önemi her geçen gün artmaktadır”

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öneminin her geçen gün daha da arttığını kaydederek, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, hava sahanlığı, Türkiye’nin güvenliği gibi birçok konuda Kıbrıs’ın stratejik önemi bulunduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ta nihai bir çözüm bulunana kadar iki devletin her türlü iş birliği yapılması çağrısını hatırlatarak, bir enerji projesi olan ve hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Güney Kıbrıs’ın enerji sıkıntısını kökten çözebilecek olan adanın enterkonnekte sistem ile elektrik sorununun çözülmesi önerilerine diğer tarafından yanıt bulamadığını anlattı.

Tatar “Neymiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘ni tanımıyorlarmış, ama tanıyacaklar” dedi.

- “En az onlar kadar meşruyuz”

Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkı olduğunu ve bu bağlamda 50 seneden fazla federalizm temelinde bir anlaşma için çalışmalarda bulunduğunu belirten, ancak buna rağmen Rumların iyi niyet göstermediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, artık federasyon defterinin kapandığını, federasyon temelinde sıfır asker, sıfır garanti, çoğunluğun azınlığı yönettiği, Kıbrıs’tan Türk askerini çekme gibi zorlamaları olan bir öneriye onay vermelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliği ile birtakım işlerin yapılabileceğine işaret ederek, doğal kaynakların birlikte araştırılması çağrısında bulundu. KKTC’nin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Tatar, “en az onlar kadar meşru, en az onlar kadar yapabileceklerimiz vardır” dedi.

“Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti vardır bizi kimse yalnız görmesin. Türkiye ile aramızda kutsal kadim bağlarımız elbette pekiştirilmeye devam edecektir" diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’yi tanımasının, 100 ülkenin tanımasına bedel olduğunu kaydetti.

Tatar, milli bir değer olan KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının serhat bekçileri olduğunu ifade etti.