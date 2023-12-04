Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile samimi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, görüşmede Kırgızistan’ın var olan desteğini artırması yönünde taleplerde bulunduklarını belirtti.

Tatar, Kıbrıs meselesine gayet hakim olan ve bir süre Kıbrıs’ta da yaşayan Caparov'un Kıbrıs Türk halkının sıkıntılarını ve yapılan haksızlıkları çok iyi anladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Caparov’un milletvekiliyken Kırgızistan-KKTC Dostluk Grubu'nda olduğunu ve o dönemde temaslarda bulunup, futbol maçı yaptıklarını kaydeden Tatar, Caparov’un, ilişkilerin daha da ilerletilmesi için milletvekillerine görev vereceğini dile getirdi.

Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

- “Baş başa görüştük, ardından heyetler arası görüşmeye geçtik”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, değerlendirmesinde, bugün Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ilk olarak baş başa görüştüğünü ve ardından heyetler arası görüşmeyle devam ettiklerini kaydetti. Tatar, görüşmelerde Kıbrıs konusunun geldiği aşamayı, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkları, iki devletli siyasetin nedenini ve Türk Devletleri Teşkilatı altında yapılan çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Tatar, aşama aşama desteklediği Kıbrıs Türk halkının hak ettiği noktaya gelebileceğini Cumhurbaşkanı Cabarov ile paylaştıklarını kaydederek, Cabarov’un konuya hakim olduğunu ve sıkıntıların farkında olduğunu ifade etti. Tatar, Cabarov’un Kıbrıs’ta bulunduğu zaman ve milletvekili iken yaptığı temasları aktardığını söyledi.

Ulaşımdaki kolaylıklardan dolayı bu süreçte iki ülke arasında öğrenci ve turizm amaçlı ziyaret akışının artabileceği yönünde görüş paylaşımında bulunduklarını vurgulayan Tatar, direkt uçuşların en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Benzer bir görüşmeyi bir ay önce de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığını anımsatan Tatar, kendisine daha önce Kırgızistan’da yaşamış Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın eşlik ettiğini ifade etti.

- “Kırgızistan ziyaretimizin bizim için tarihi bir değeri var.. Bağların güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Bu sabah saatlerinde Kazakistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde senato kararıyla fahri doktora unvanı aldığını hatırlatan Tatar, orada yaptığı konuşmaya işaret ederek, “Kırgızistan ziyaretimizin bizim için tarihi bir değeri var. Bağların güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmasında, devletler arası münasebetlerin geliştirilmesi için kültürel, ekonomik, ticari ve turizm gibi alanlarda çalışmaların artması gerektiğini belirten Tatar, özellikle asrın projesi su yatırımı, Kıbrıs'ın her iki tarafının yararına olacak, hatta diğer pazarlara ulaşabilecek Türkiye'den kabloyla elektrik getirme çalışması ve Birleşmiş Milletler üzerinden Güney Kıbrıs'a iletilen işbirliği önerilerini paylaştığını aktardı.

“Kırgızistan ziyaretimiz çok başarılı geçiyor” diyen Tatar bugün bir araya geldiği kişilerin gözlerinde heyecanı, verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunu gördüğünü kaydetti ve bundan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

- “Denktaş’tan yaklaşık 20 yıl sonra bir KKTC Cumhurbaşkanı buraya geldi”

Kendisinden önce Kırgızistan’a Cumhurbaşkanı olarak en son 2005 yılında Rauf Raif Denktaş’ın gelip, Manas Üniversitesi’nde konferans verdiği bilgisini aldığını belirten Tatar, yaklaşık 20 yıl sonra gelen kendisinin de ata yurdunda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak, gündemde olan BM temsilcisi atanmasına ilişkin değerlendirme yaparak, bir kişisel temsilcinin, sadece ortak zeminin olup olmadığı noktasında değerlendirme yapması için atanabileceğini kaydetti. Tatar, bu sürecin takip ettiklerini belirterek, 3 yıldır Birleşmiş Milletler ile yaptıkları görüşmelerde her zaman iyi niyetli olduklarını, hiçbir zaman masadan ve iletişimden kaçmadıklarını ancak resmi müzakerelerin sadece eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidiyle olabileceğini vurguladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın temasları bu akşam ve yarın da devam edecek.