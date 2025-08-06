Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Korgeneral rütbesine terfi eden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç'ı telefonla arayarak tebrik etti ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantıda alınan kararlar kapsamında, Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevini başarıyla sürdüren Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç'ın terfi kararının memnuniyetle karşılandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin varlığının, huzurunun ve güvenliğinin temini için Korgeneral Sebahattin Kılınç ile beraber çalışmaktan mutlululuk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Korgeneral Sebahattin Kılınç’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile KKTC'ye sağladığı katkıların önemli olduğunu belirterek, bu zenginliğin işbirliği içerisinde artarak devam etmesi temennisinde bulundu.